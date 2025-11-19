PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel/Recklinghausen - Untersuchungshaft nach Autodiebstahl

Wesel/Recklinghausen (ots)

Nach einem Autodiebstahl am 12.11.25 in Recklinghausen konnte die Polizei Wesel den 21-jährigen Täter festnehmen. Mittlerweile ist er in Untersuchungshaft. Am Mittwochnachmittag hatte ein 61-Jähriger aus Castrop-Rauxel sein Auto auf dem Parkplatz an der Kölner Straße in Recklinghausen geparkt. Gegen 14:45 Uhr öffnete ein 21-Jähriger ohne festen Wohnsitz das Auto und fuhr davon. Der Autodiebstahl auf dem Parkplatz in Recklinghausen wurde videografiert. Am Donnerstag wurde die Polizei Wesel auf ein Auto aufmerksam, in dem sich ein schlafender Mann befand. Eine Kontrolle ergab, dass es sich um das geklaute Auto und um den Tatverdächtigen aus Recklinghausen handelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum wurde der Mann noch am Freitag am Amtsgericht Recklinghausen vorgeführt. Der Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl, der sofort vollstreckt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Alina Schulte-Zurhausen
Telefon: 02361 55 1041
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 07:07

    POL-WES: Hamminkeln - Drei Männer überfallen Discounter und erbeuten Geld

    Hamminkeln (ots) - Hamminkeln Drei maskierte Männer haben gestern gegen 21:00 Uhr einen Lebensmittel-Discounter an der Ringenberger Straße überfallen. Die Unbekannten betraten kurz vor Ladenschluss den Markt und forderten unter Vorhalt zweier Messer Geld. Sie hebelten unter anderem die Kassen im Markt auf und entnahmen den Kasseneinsatz. Während der Tat ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 07:01

    POL-WES: Moers - Polizei sucht Radfahrer nach Unfallflucht

    Moers (ots) - Die Polizei sucht Hinweise auf einen Fahrradfahrer, der am Samstag (15.11.25)gegen 14:00 Uhr auf dem Ostring unterwegs war. Eine 76-jährige Frau aus Moers hat bei der Polizei folgendes angezeigt: Sie war an diesem Tag mit ihrem Fahrrad auf dem Fuß- und Radweg am Königssee unterwegs. Dort kam ihr der gesuchte Radfahrer entgegen. Er kam aus Richtung Neuer Wall und fuhr in Richtung Ostring/Sparkasse. Der ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 11:31

    POL-WES: Voerde - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines Pkw

    Voerde (ots) - In der Zeit vom 17.11.2025, 19:30 Uhr, bis 18.11.2025, 06:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen Pkw von einem Stellplatz hinter einem Mehrfamilienhaus auf der Bahnhofstraße. Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Dodge Ram Pick-Up mit dem amtlichen Kennzeichen WES-ZZ401. Der Pkw verfügt über ein Keyless-Go-System. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren