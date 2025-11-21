PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Personen stehen Schmuck und Bargeld

Dinslaken (ots)

Unbekannte Personen sind am Dienstag, 18.11.25, zwischen 15:10 Uhr und 18:45 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Voerder Straße eingebrochen.

Sie verschafften sich über die Terrassentür Zugang zum Haus und durchsuchten verschiedene Räume des Hauses.

Hier nahmen die Personen hochwertige Uhren und Bargeld mit.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/251118-1915

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

