Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers- Fahrzeugführerin entfernt sich nach Verkehrsunfall unerlaubt/ Polizei bittet um Hinweise

Moers (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall im Moerser Stadtteil Scherpenberg, bei dem ein Müllwerker Verletzungen davon trug.

Eine bislang unbekannte Fahrerin eines dunklen PKW fuhr dem 23-jährigen Kamp-Lintforter über den Fuß, während dieser eine Mülltonne zum Müllwagen schob und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der Müllwerker verletzte sich in Folge des Unfalles leicht.

Die Polizei fordert die Fahrerin des dunklen PKW auf, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter 02841-171 0 zu melden.

Wer Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen PKW geben kann, wird gebeten, sich ebenfalls dort zu melden.

HS/ Ref.: 251120-0900

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell