POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei sucht 15-jährige Vermisste

Kamp-Lintfort (ots)

Die Polizei sucht mit einem Foto nach einer vermissten 15-Jährigen.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass sie am 14.11.2025 gegen 09:00 Uhr in Kamp-Lintfort noch von einer Zeugin zuletzt gesehen wurde. Daher bestehe die Möglichkeit, dass sie sich auch weiterhin in Kamp-Lintfort und Umgebung aufhalten könnte.

Alle bisher bereits erfolgten Such- und Ermittlungsmaßnahmen der Polizei haben bis jetzt nicht zum Auffinden der 15-Jährigen geführt. Deshalb sucht die Polizei jetzt mit einem Foto nach dem Mädchen.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: Ca. 1,68m groß, schlanke Figur, schwarze schulterlange Haare, dunkelbraune Augen.

Sie trug zuletzt einen langen, schwarzen Mantel und schwarze Schuhe.

Wer Hinweise zur gesuchten Person geben kann, meldet sich bitte über den Polizei Notruf 110.

BH/ 251108-0119

