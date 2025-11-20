Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 44- Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

Moers (ots)

Am 19.11.2025, gegen 19:20 Uhr, kam es auf dem oberen Parkdeck des Parkhauses im Bereich Uerdinger Straße/ Neuer Wall zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ist ein 44- jähriger Moerser von mehreren unbekannten Personen geschlagen und hierdurch schwer verletzt worden. Die Tatverdächtigen entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Der 44- Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Krefelder Spezialklinik gebracht.

Zeugen, welche die Auseinandersetzung auf dem Parkdeck beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Süd in Moers, Tel. 02841 / 171-0, in Verbindung zu setzen.

EG/251119-2157

