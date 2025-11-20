PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

Hamminkeln (ots)

Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Mittwoch, 26.11.2025, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung.

Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 08:40

    POL-WES: Rheinberg - Einbruch in Bäckerei / Polizei sucht Hinweise

    Rheinberg (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit vom 18.11.2025 (15:00 Uhr) bis zum 19.11.2025 (05:30 Uhr) in eine Bäckerei an der Kirchstraße eingebrochen. Sie hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Unbekannten nahmen die Kasse sowie das darin gelagerte Münzgeld mit. Einbruch und Diebstahl wurden am Morgen durch einen Mitarbeiter der Bäckerei entdeckt. Hinweise ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 12:30

    POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Einbruch in eine Bäckerei

    Wesel (ots) - In der Zeit von Montagabend, 18:30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 05:30 Uhr, drangen bislang Unbekannte gewaltsam durch die Haupteingangstür in eine Bäckerei an der Hünxer Straße ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und Spinde aufgebrochen. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und verließen die Bäckerei wieder durch die Haupteingangstür in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei nahm die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren