Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Personen brechen in Einfamilienhaus ein
Polizei sucht Zeugen

Alpen (ots)

Unbekannte Personen sind am Donnerstag in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus am Issumer Weg eingebrochen.

Beim Eintreffen der Bewohner nach ihrer Abwesenheit stand ein Fenster offen und die Jalousie war beschädigt. Ebenfalls war die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen.

Die Unbekannten durchsuchten alle Räume und Schränke. Ob die sie etwas mitgenommen haben, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar.

Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

BH/251120-1900

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

