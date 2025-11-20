Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brand in einem Ladenlokal in Mülheim-Winkhausen

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr durch mehrere Anrufer der Brand in einem verschlossenen Ladenlokal an der Aktienstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Kräfte von der naheliegenden Feuerwache 2 bestätigte sich das Brandereignis und es waren noch Menschen im Gebäude. Umgehend wurden weitere Kräfte der Feuerwache 1 und des Rettungsdienstes alarmiert. Insgesamt wurde 4 unverletzte Personen über den baulichen Rettungsweg gerettet und in einem naheliegenden Imbiss betreut. Im Einsatzverlauf konnte der Brandherd im Thekenbereich ausgemacht werden, außerdem wurden unbetroffene Gasflaschen aus dem Gefahrenbereich gebracht. Für ca. 1 Stunde war die Aktienstraße in dem Bereich voll gesperrt. Die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben. (DSt)

