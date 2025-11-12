Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Küchenbrand Eppinghofer Straße - keine Verletzten

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Tag gegen 12:00 Uhr wurde der Leitstelle Feuerwehr Mülheim an der Ruhr ein Brand in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus in der Stadtmitte gemeldet. Daraufhin wurde durch die Leitstelle sofort die nächst zuständige Feuerwache 1 in Broich mit einem Löschzug und dem Führungsdienst sowie einem Rettungswagen und einem zusätzlichen Löschfahrzeug der Feuerwache 2 in Heißen alarmiert. Nach Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass ein Geschirrspüler im Dachgeschoß eines Hauses an der Eppinghofer Straße aus ungeklärter Ursache brannte. Alle anwesenden Bewohner der Wohnung konnten sich schon vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst in Sicherheit bringen. Der Brand wurde durch einen vorgehenden Trupp zügig mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht. Anschließend wurden die brandbeaufschlagten Küchenteile noch ins Freie verbracht und die Wohnung mittels Elektrolüfter belüftet. Im weiteren Verlauf konnte die Wohnung wieder an die Mieter übergeben werden. Es wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Auf der Eppinghofer Str. kam es während der Löscharbeiten zu einer kurzfristigen Verkehrsbehinderung. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach 45 Minuten beendet. (HJF)

