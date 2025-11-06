Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Dachstuhlbrand auf der Galopprennbahn

Mülheim an der Ruhr (ots)

Um 14:08 Uhr wurde der Leitstelle über den Notruf 112 eine Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl eines Gebäudes an der Akazienallee gemeldet. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine deutliche Rauchentwicklung feststellen. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle drang dichter Rauch aus dem Dach eines freistehenden Gebäudes auf dem Gelände der Galopprennbahn.

Unverzüglich leitete ein Trupp die Brandbekämpfung im Gebäudeinneren ein, während ein weiterer Trupp über die Drehleiter zur Öffnung der Dachhaut vorging. Nachdem entsprechende Entlüftungsöffnungen im Dach geschaffen worden waren, konnte der Brandrauch abziehen und eine gezielte Brandbekämpfung durchgeführt werden.

Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Im Einsatz waren der Führungsdienst sowie beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr. Der ehrenamtliche Löschzug Broich stellte in dieser Zeit den Grundschutz für das Stadtgebiet auf der Feuerwache Broich sicher und unterstützte zusätzlich bei logistischen Aufgaben.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

