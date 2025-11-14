Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Person aus Ruhr gerettet

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Freitagabend, gegen 18.50 Uhr, wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Wasserrettungseinsatz im Bereich der Schleuseninsel alarmiert. Ersten Meldungen eines Anglers zufolge wurde eine leblos in der Ruhr treibende Person vom Ufer aus gesichtet. Durch einen Hubschrauber der Polizei sowie durch Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst im Uferbereich wurde der Ruhrstrom ausgeleuchtet und mit Wärmebildkameras abgesucht. Zeitgleich wurden oberhalb und unterhalb der Schleuseninsel Rettungsboote der DLRG sowie der Feuerwehr zu Wasser gelassen. Nach wenigen Minuten konnte die Person in der Ruhr aufgefunden werden. Sofort wurde diese durch einen Feuerwehrtaucher angeschwommen und an das Ufer der Schleuseninsel gerettet. An Land übernahm der Rettungsdienst die weiterführende medizinische Versorgung. In deren Verlauf wurde die Person mittels Rettungsboot von dem unbefestigten Ufer der Schleuseninsel an das befestigte Ufer verlegt, um die Behandlung in einem Rettungswagen fortzusetzen. Anschließend wurde sie einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach rund einer Stunde beendet werden.(MSchü)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell