Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Einbruch in ein Einfamilienhaus
Polizei sucht Zeugen

Hünxe (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen dem 16.11.25 und 20.11.25 in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Ringwall eingebrochen.

Erst schlugen sie die Türscheibe zum Wintergarten des Hauses ein. Sie verschafften sich so Zugang zum Wintergarten, um dann dort die Terrassentür zum Haus einzuschlagen.

Im Haus durchsuchten die Unbekannten sämtliche Schubladen und Schränke. Ob sie etwas mitgenommen haben, ist unklar.

Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/ 251120-1800

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

