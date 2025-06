Hauptzollamt Magdeburg

HZA-MD: Müllsammelaktion zum Tag der Umwelt beim Hauptzollamt Magdeburg

Zoll in Sachsen-Anhalt setzt ein Zeichen für den Umweltschutz

Magdeburg, Stendal, Sangerhausen (ots)

Jedes Jahr am 05. Juni findet der "Tag der Umwelt" statt, welcher durch die Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde. Der Aktionstag soll insbesondere für den Schutz der Umwelt sensibilisieren und steht im Jahr 2025 in Deutschland unter dem Motto "Unser Wasser wertschützen".

Auch das Hauptzollamt Magdeburg hat sich in diesem Jahr mit einer Müllsammelaktion am Weltumwelttag beteiligt um einen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu leisten.

"Insgesamt haben 38 Bedienstete des Hauptzollamts Magdeburg in 11 Teams an verschiedenen Orten in Sachsen-Anhalt für ca. eine Stunde Abfall am Straßenrand oder in Parks gesammelt. In und um die Ortschaften Magdeburg, Stendal und Sangerhausen wurden durch die Zöllnerinnen und Zöllner insgesamt 42 Müllsäcke mit einem Volumen von jeweils 120 Litern gefüllt." teilt Sebastian Schultz, Pressesprecher des Hauptzollamts Magdeburg mit.

Der Aktionstag hat bei vielen Kolleginnen und Kollegen für Erstaunen gesorgt, welche Menge und Vielfalt an Abfall in der kurzen Zeit gesammelt werden konnte.

"Neben den 42 gesammelten Müllsäcken, haben die Kolleginnen und Kollegen auch zahlreiche Großabfälle, wie bspw. einen Nachtschrank, einen Schlauchwagen, mehrere Teppiche, Schläuche und Dachpappen, einen Geschirrspüler, Autoreifen oder eine Matratze finden können. Dieser Sondermüll wurde achtlos in der Natur, am Straßenrand oder im Park entsorgt." so Schultz weiter.

"Ich freue mich darüber, dass zahlreiche Kolleginnen und Kollegen meines Hauptzollamtes Magdeburg an der Aktion teilgenommen haben, um so ein Zeichen für den Schutz unserer Umwelt zu setzen. Daher möchte ich mich bei ihnen und meinem Umweltmanagementteam ganz herzlich bedanken." so Nora Stiller, Leiterin des Hauptzollamtes Magdeburg.

