HZA-MD: Brillenspende für mehr Nachhaltigkeit und Gemeinnützigkeit: Hauptzollamt Magdeburg beteiligt sich an der Aktion "Brillen Weltweit"

Das Hauptzollamt Magdeburg hat am 04. Juni 2025 im Rahmen der Aktion "Brillen Weltweit" insgesamt 70 Sehhilfen gespendet und so einen Beitrag für das Allgemeinwohl und die Umwelt geleistet.

"Seit ca. einem Jahr wurden am Hauptzollamt Magdeburg unter den Beschäftigten gebrauchte und aussortierte Brillen gesammelt mit dem Ziel, diese vor der endgültigen Entsorgung zu retten, auf diese Weise die Umwelt zu schonen und den Sehhilfen noch einen Nutzen zu verleihen. Insgesamt kamen 70 Brillen zusammen, die wir im Rahmen einer Spendenübergabe in der Filiale von "Mister Spex" im Allee-Center Magdeburg überreicht haben." teilt Sebastian Schultz, Pressesprecher vom Hauptzollamt Magdeburg mit.

Die Aktion "Brillen Weltweit" ist eine gemeinnützige Initiative, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu Sehhilfen zu verschaffen. Durch Spenden und ehrenamtliche Arbeit werden gebrauchte Brillen gesammelt, gereinigt, repariert und an bedürftige Menschen in Entwicklungsländern verteilt.

"Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen des Hauptzollamts Magdeburg, die an der Sammelaktion teilgenommen haben und insbesondere bei meinem Umweltmanagementteam, welches diese und weitere Sammelaktionen, wie beispielsweise "Kronkorken für krebskranke Kinder" oder "KORKampagne" in unserer Behörde ins Leben gerufen hat. Ich freue mich, dass das Hauptzollamt Magdeburg so einen Beitrag für die Umwelt und Gemeinnützigkeit leistet." so die Leiterin vom Hauptzollamt Magdeburg, Nora Stiller.

