Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Imbiss in der Erzbergerstraße - Unbekannter entwendet Registrierkasse (28./29.11.2025)

Singen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ist ein Unbekannter in einen Imbiss an der Erzbergerstraße eingebrochen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Dönerladens und entwendete dort die gesamte Registrierkasse. Die Höhe des dabei erbeuteten Bargelds ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen 22.30 Uhr und 9 Uhr Verdächtiges im Bereich des Döners beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des Einbrechers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

