Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Mercedes missachtet Vorfahrt eines Lamborghini: Ein Leichtverletzter und 80.000 Euro Sachschaden (29.11.2025)

Tuttlingen (ots)

Zu einem Vorfahrtsunfall zwischen einem Mercedes und einem Lamborghini ist es am Samstagabend an der Kreuzung der Gartenstraße und der Alexanderstraße gekommen. Eine 38-jährige Frau war gegen 23:00 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Gartenstraße in Richtung der Bundesstraße 14 unterwegs. Beim Einbiegen in die Alexanderstraße übersah sie vermutlich den vorfahrtsberechtigten Lamborghini eines 50-Jährigen. Bei der Kollision zog sich der Lamborghini-Fahrer leichte Verletzungen zu. An seinem Sportwagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro, der Schaden am Mercedes wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell