Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Horb am Neckar, A 81

Lkr. Freudenstadt) Betrunkene Hyundai-Fahrerin kollidiert mit Leitplanke: 50-Jährige leicht verletzt (29.11.2025)

Horb am Neckar (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Samstagabend auf der Autobahn 81 einen Verkehrsunfall verursacht und sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen.

Die 50-jährige Frau fuhr gegen 19:45 Uhr mit ihrem Hyundai an der Anschlussstelle Horb am Neckar in Fahrtrichtung Stuttgart auf die A 81 auf. Hierbei verlor sie vermutlich auf Grund ihrer Alkoholisierung die Kontrolle über den Wagen. Das Auto kollidierte mit der Schutzplanke, wodurch sich die 50-Jährige leichte Verletzungen zuzog.

Noch bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten die alkoholische Beeinfluss der Fahrerin. Ein Alkoholtest mit etwa zwei Promille bestätigte den Verdacht. Neben einer Blutprobe musste die Frau auch ihren Führerschein abgeben. Am Hyundai entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, der Schaden an der Leitplanke wird auf etwa 6.000 Euro eingeschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell