Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim

Lkr. Tuttlingen) Straßenglätte: Auto überschlägt sich - 20.000 Euro Sachschaden (01.12.2025)

Dürbheim (ots)

Glatteis hat am frühen Morgen in der Probststraße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden geführt. Ein 21-jähriger Mann war gegen 06:30 Uhr mit seinem Audi in Richtung Kirchstraße unterwegs. Vermutlich in Folge der Straßenglätte verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Renault. Der Audi überschlug sich und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Der 21-Jährige konnte den Wagen selbstständig über die Beifahrertür verlassen und blieb glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden belief sich auf etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell