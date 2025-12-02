POL-KN: (Schiltach, B 294
Lkr. Rottweil) 21-jähriger Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss: Polizei beschlagnahmt Führerschein (01.12.2025)
Schiltach (ots)
Am Montagabend hat die Polizei einen betrunkenen und berauschten Autofahrer auf der Bundesstraße 294 gestoppt. Der 21-Jährige war gegen 23:45 Uhr mit seinem Wagen im Schlossbergbergtunnel durch überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten schnell Anhaltspunkte für eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung fest. Ein Alkohol- und Drogenvortest bestätigte den Verdacht mit etwa einem Promille sowie einem positiven Ergebnis auf THC und Amphetamin. Neben einer Blutprobe musste der 21-Jährige, nach Anordnung der Staatsanwaltschaft, auch den Führerschein abgeben. Er muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.
