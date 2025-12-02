Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, A 81

Lkr. Tuttlingen) Fahrer ohne Fahrerlaubnis mit Auto ohne Versicherung angehalten (01.12.2025)

Geisingen (ots)

Ein Fahrer ohne Fahrerlaubnis, der mit einem Auto ohne Versicherung unterwegs war, ging dem Zoll und der Polizei am Montagnachmittag auf der Autobahn 81 ins Netz. Der 37-jährige Mann war gegen 17:30 Uhr mit seinem Mercedes zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen unterwegs und geriet in eine Zollkontrolle. Die hinzugezogenen Polizeibeamten stellten fest, dass gegen den Mann in Deutschland eine Fahrerlaubnissperre vorlag, und der vorgelegte ausländische Führerschein somit keine Gültigkeit besaß. Der Mercedes, bei dessen Durchsuchung noch ein verbotenes Messer aufgefunden und beschlagnahmt werden konnte, wies zudem keinen Versicherungsschutz auf. Die Polizeibeamten entstempelten noch vor Ort die Kennzeichen des Autos und untersagten die Weiterfahrt. Der 37-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Straftatbestände verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell