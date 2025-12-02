POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Reichenaustraße/Riedstraße - Autofahrer missachtet Rotlicht (01.12.2025)
Konstanz (ots)
Am Montagvormittag ist es auf der Kreuzung Reichenaustraße/Riedstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen gekommen. Ein auf der Bundesstraße 33 in Richtung Innenstadt fahrender 77-Jähriger missachtete beim Abbiegen nach links auf die Riedstraße die für ihn Rot zeigende Ampel und kollidiert infolgedessen mit einem entgegenkommenden Lastwagen eines 55-Jährigen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 77-Jährige leicht. Er wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.
