Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Reichenaustraße/Riedstraße - Autofahrer missachtet Rotlicht (01.12.2025)

Konstanz (ots)

Am Montagvormittag ist es auf der Kreuzung Reichenaustraße/Riedstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen gekommen. Ein auf der Bundesstraße 33 in Richtung Innenstadt fahrender 77-Jähriger missachtete beim Abbiegen nach links auf die Riedstraße die für ihn Rot zeigende Ampel und kollidiert infolgedessen mit einem entgegenkommenden Lastwagen eines 55-Jährigen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 77-Jährige leicht. Er wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell