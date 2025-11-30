Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbrüche im Gewerbegebiet

Puderbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Gewerbegebiet Puderbach "Auf der Held" zu mindestens zwei Einbrüchen. Unbekannte Täter/innen drangen in das Restaurant "La Lina" ein und entwendeten Bargeld und eine Kaffeemaschine. Außerdem wurde in das dortige Kampfsportstudio eingebrochen und Bargeld sowie Laptops entwendet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell