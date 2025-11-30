Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

Neuwied (ots)

Am Samstagabend, 29.11.2025, wurde die Polizei Neuwied gegen 21:00 Uhr zu Streitigkeiten in den Stadtteil Block gerufen. Einer der Beteiligten verhielt sich fortlaufend aggressiv und aufbrausend und unterschritt wiederholt und trotz mehrfacher deutlicher Ansprachen den Sicherheitsabstand zu den eingesetzten Beamten. Der 40jährige alkoholisierte Neuwieder musste letztlich zu Boden gebracht und fixiert werden, um die Situation zu beruhigen. Gegen die Maßnahme sperrte er sich heftig, weshalb er letztlich in Gewahrsam genommen werden musste. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und Widerstand.

