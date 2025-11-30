PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

Neuwied (ots)

Am Samstagabend, 29.11.2025, wurde die Polizei Neuwied gegen 21:00 Uhr zu Streitigkeiten in den Stadtteil Block gerufen. Einer der Beteiligten verhielt sich fortlaufend aggressiv und aufbrausend und unterschritt wiederholt und trotz mehrfacher deutlicher Ansprachen den Sicherheitsabstand zu den eingesetzten Beamten. Der 40jährige alkoholisierte Neuwieder musste letztlich zu Boden gebracht und fixiert werden, um die Situation zu beruhigen. Gegen die Maßnahme sperrte er sich heftig, weshalb er letztlich in Gewahrsam genommen werden musste. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und Widerstand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied

Telefon: 02631 8780
E-Mail: pineuwied@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 04:23

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

    Dierdorf (ots) - Am frühen Morgen des 30.11.2025, gegen 02:00 Uhr verunfallte ein schwarzer Ford Focus mit einer Zulassung aus dem Westerwaldkreis mit einer Verkehrsinsel in der Neuwieder Straße in Dierdorf am Ortseingang aus Richtung Kleinmaischeid kommend. Der Fahrer parkte anschließend das Unfallfahrzeug auf dem Gelände einer nahegelegenen Tankstelle und entfernte sich fußläufig vom Unfallort, ohne sich um die ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 04:18

    POL-PDNR: Diebstahl eines E-Bike in Neustadt (Wied)

    Neustadt(Wied) (ots) - Am Abend des 29.11.2025 wurde ein rot-schwarzes Mountainbike E-Bike der Marke Haibike, welches am Wartehäuschen der Bushaltestelle des Margarita-Platzes angelehnt stand, in der Zeit von ca. 22:30 Uhr bis ca. 23:15 Uhr durch bislang unbekannte Täter entwendet. Da das Fahrrad nicht durch ein Schloss gesichert war, hatte der Täter oder die Täterin leichtes Spiel bei der Entwendung. Die Ermittlungen ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 13:26

    POL-PDNR: Verkehrskontrollen decken Handyverstöße auf

    Dierdorf, L258 (ots) - Am Morgen des 29.11.2025 führten Beamte der Polizei Straßenhaus Verkehrskontrollen im Bereich der L258 an der Anschlussstelle BAB3 in Dierdorf durch. Dabei konnten diverse Verstöße festgestellt werden, bei denen Fahrzeugführer ihr Mobiltelefon während der Fahrt nutzten. Anzumerken ist, dass während die Beamten Kontrollen durchführten, unbeeindruckt weitere Verkehrsteilnehmer die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren