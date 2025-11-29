POL-PDNR: Verkehrskontrollen decken Handyverstöße auf

Linkenbach (ots) - Am 28.11.2025 befuhr der Geschädigte mit seinem Transporter die L265 von Linkenbach in Richtung der L266. In Höhe des dortigen Kurvenbereichs kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Transporters von seiner Fahrspur nach links ab und kollidierte mit seinem Außenspiegel mit dem Außenspiegel des Geschädigten. Der derzeit unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der ...

