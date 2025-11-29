Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeug überschlägt sich

Flußbach (ots)

Am 28.11.2025 gegen 13:46 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Personenkraftwagen die Kreisstraße 25 von Diefenbach in Richtung Flußbach.

Hier versuchte er einem querenden Hasen auszuweichen, wodurch er von der Fahrbahn abkam und sich mit dem Fahrzeug überschlug.

Glücklicherweise wurde der Fahrzeugführer nicht verletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, es entstand nicht unerheblicher Sachschaden an diesem.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell