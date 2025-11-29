POL-PDWIL: Fahrzeug überschlägt sich
Flußbach (ots)
Am 28.11.2025 gegen 13:46 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Personenkraftwagen die Kreisstraße 25 von Diefenbach in Richtung Flußbach.
Hier versuchte er einem querenden Hasen auszuweichen, wodurch er von der Fahrbahn abkam und sich mit dem Fahrzeug überschlug.
Glücklicherweise wurde der Fahrzeugführer nicht verletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, es entstand nicht unerheblicher Sachschaden an diesem.
Rückfragen bitte an:
Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell