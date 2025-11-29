PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 27.11.2025 gegen 11:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Parkplatz des DM-Marktes in der Römerstraße in Wittlich.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der der Marke VW Golf und beschädigte diesen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber der Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 07:09

    POL-PDWIL: Kontrollen und Präsenz im Wittlicher Stadtgebiet

    Wittlich (ots) - Am 27.11.2025 zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr führten die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich mit Unterstützung von Beamten der Kriminalinspektion Wittlich und gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Wittlich Kontrollen im Stadtgebiet durch. Zudem zeigten die Beamten offen uniformierte Präsenz durch Fußstreifentätigkeit. Insgesamt wurden Personen- und Fahrzeugkontrollen im ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 07:08

    POL-PDWIL: Ladendiebstahl, Täterfestnahme

    Wittlich (ots) - Am 27.11.2025 um 20:40 Uhr begab sich ein 26-jähriger Mann in den LIDL-Markt in der Kurfürstenstraße in Wittlich. Hier drückte er mit Gewalt die Abdeckung des Zigarettenautomaten nach unten, entnahm mehrere Schachteln Zigaretten und verstaute diese in einem Karton. Im Anschluss begab er sich zwischen die Verkaufsregale und verstaute die Ware in einem Rucksack. Sodann flüchtete er durch den Eingang ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 07:07

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Am 27.11.2025 gegen 19:20 Uhr parkte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, einem "Pritschenwagen" der Marke Iveco mit WIL-Kennzeichen auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Wittlich rückwärts aus. Hierbei stieß er gegen ein sich dahinter befindliches Fahrzeug der Marke Ford Mondeo. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei am Fahrzeug der Geschädigten Schaden im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren