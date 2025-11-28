PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 27.11.2025 gegen 19:20 Uhr parkte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, einem "Pritschenwagen" der Marke Iveco mit WIL-Kennzeichen auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Wittlich rückwärts aus.

Hierbei stieß er gegen ein sich dahinter befindliches Fahrzeug der Marke Ford Mondeo.

Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei am Fahrzeug der Geschädigten Schaden im mittleren Bereich entstand.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber der Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


