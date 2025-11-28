Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: unsachgemäßer Umgang mit Abfällen, Brand auf Baustelle

Wittlich (ots)

Am 27.11.2025 gegen 17:45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über ein Brandgeschehen im Bereich der Friedrichstraße in Wittlich informiert.

Vor Ort wurde festgestellt, dass eine größere Menge von Bau- und Abrissabfällen im Bereich einer Baustelle brannte.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, die Gefahr einer unkontrollierten Ausbreitung bestand nicht.

Vor Ort wurden durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

Eine bewusste in Brandsetzung zum Zwecke der Entsorgung von Abfall war nicht auszuschließen.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell