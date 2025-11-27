Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Salmtal (ots)

Am 26.11.2025 gegen 15:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem Personenkraftwagen, einem dunklen Audi, die Landstraße 141 zwischen Salmtal und Wittlich.

Hier überholte er einen vorausfahrenden Personenkraftwagen, ohne auf den Gegenverkehr zu achten.

Eine 55-jährige, sich im Gegenverkehr befindliche, Fahrzeugführerin musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.

Die 55-Jährige kollidierte mit einem Leitpfosten.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell