Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Auffinden von Granulat artiger Substanz im Wittlicher Stadtgebiet, Ordnungsamt der Stadt Wittlich und Polizei arbeiten gemeinsam an Aufklärung

Wittlich (ots)

Gemeinsame Presseerklärung des Ordnungsamtes der Stadt Wittlich und der Polizeiinspektion Wittlich.

Am 25.11.2025 erhielt die Polizeiinspektion Wittlich Kenntnis darüber, dass im Bereich St.-Martin-Straße, Kasernenstraße, Römerstraße usw. an mehreren Stellen kleinere, Granulat artige Haufen festgestellt wurden.

Eine Einschätzung, um was es sich handeln könnte, war ad hoc nicht möglich.

In enger Absprache und Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Wittlich wurden Proben genommen und darüber hinaus eine Beseitigung durchgeführt.

Die Proben werden nun eilbedürftig in Absprache mit dem Veterinäramt untersucht.

Es können derzeit K E I N E Hinweise gegeben werden, um welche Art von Substanz es sich handelt.

Sobald ein Ergebnis vorliegt, wird umgehend nachberichtet.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

