Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Kinderbeuern (ots)

In einem nicht näher einzugrenzenden Zeitraum der letzten zwei Wochen befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Bundesstraße 421 im Bereich von Kinderbeuern und Bengel.

Hier kam er aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und beschädigte ein neben der Fahrbahn stehendes Schild.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

