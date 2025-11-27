Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti an Fahrzeug

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 25.11.2025, 19:00 Uhr bis 26.11.2025, 06:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Clara-Viebig-Realschule in Wittlich abgestellten Bus.

Diesen beschädigten sie durch Aufbringen eines Graffitis.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

