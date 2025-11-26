PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Gerolstein (ots)

Am 26.11.2025, gegen 17:15 Uhr, ereignete sich in der Lindenstraße in Gerolstein ein Verkehrsunfall. Ein PKW Ford Focus mit DAU-Kennzeichen, Farbe silber, befuhr die Lindenstraße in Richtung Hillesheim. Das Fahrzeug kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW VW Golf und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Gerolstein (06591/95260; pwgerolstein@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Gerolstein

Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

