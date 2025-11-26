Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 25.11.2025 gegen 06:30 Uhr befuhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Personenkraftwagen die Kreisstraße 44 zwischen Bergweiler und Wittlich.

Hier kam ihm nach eigenen Angaben ein Personenkraftwagen entgegen, welcher gegen das Rechtsfahrgebot verstieß, auf die Gegenfahrbahn geriet und zudem Fernlicht eingeschaltet hatte.

Hierdurch war der 40-Jährige gezwungen nach rechts auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der Geschädigte kollidiert mit der Schutzplanke, wobei am Fahrzeug geringer Sachschaden entstand.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

