POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti an der Grundschule Karlshausen

Landscheid (ots) - Am 24.11.2025 gegen 13:30 Uhr befuhr eine 34-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Personenkraftwagen aus der VG Wittlich-Land die Suki-Straße in Landscheid. Hier begegnete sie einem Lastkraftwagen, welcher in einem Kurvenverlauf gegen das Rechtsfahrgebot verstieß, so dass die 34-Jährige ihrerseits nach rechts ausweichen musste, um eine frontale Kollision zu verhindern. Hierdurch geriet sie mit ihrem ...

mehr