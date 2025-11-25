PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti an der Grundschule Karlshausen

Karlshausen (ots)

Am vergangenen Wochenende, entweder in der Nacht zum Samstag (22.11.25) oder in der Nacht zum Sonntag (23.11.25) besprühten unbekannte Täter die Grundschule in Karlshausen mit blauer und lila Farbe. Zeugen die Angaben zu dem/den Täter/n machen können werden gebeten sich unter den unten angegebenen Kontaktdaten mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

