Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251115 - 1182 Frankfurt - Gutleutviertel: Polizei stoppt verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte beendeten in der Nacht von Freitag (14.Oktober 2025) auf Samstag (15. Oktober 2025) ein verbotenes Rennen zwischen zwei Autofahrern, die dadurch eine erhebliche Gefahr für Unbeteiligte verursacht hatten.

Ein 28-jähriger Autofahrer fuhr gegen 02:35 Uhr von der Berliner Straße kommend in Richtung Theatertunnel. In diesem konnten Polizisten beobachten wie er auf einmal beschleunigte und zu einem anderen Fahrzeug aufschloss, welches mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Die beiden fuhren weiter über die Gutleutstraße und überholten mehrfach rasant andere Verkehrsteilnehmer, dabei schreckten sie auch nicht davor zurück Fahrradschutzstreifen zum Überholen zu nutzen. Den Polizisten, die ihre Sondersignale eingeschaltet hatten gelang es den 28-Jährigen in der Zanderstraße zu kontrollieren. Er muss sich jetzt für seine gefährliche Fahrweise verantworten, die Ermittlungen bezüglich des zweiten Fahrers dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell