Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251115 - 1180 Frankfurt - Hausen: Trickbetrug durch falschen Polizeibeamten

Frankfurt (ots)

(ha) Ein bislang unbekannter Täter erbeutete mit der Masche des "falschen Polizeibeamten" am Freitagnachmittag (14. Oktober 2025) Stehlgut im mittleren vierstelligen Bereich bei einer 75-jährigen Geschädigten.

Die Hausenerin erhielt gegen 12:00 Uhr den Anruf. Der Täter erklärte ihr mit der bekannten Masche, dass er Polizeibeamter sei und sie ihm ihre Wertsachen übergeben müsse, da es in dieser Gegend aktuell zu vielen Einbrüchen komme. Die Dame übergab im weiteren Verlauf Bargeld und Schmuck, sowie ihre Zahlungskarten an einen unbekannten Mann, der kurz zuvor bei ihr geklingelt hatte und direkt danach die Örtlichkeit verließ.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, sprach akzentfrei Deutsch und stellte sich als "Jochen Zimmermann" vor; dunkel gekleidet mit braunem Aktenkoffer

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter und / oder Tathergang geben können, werden gebeten sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 52499 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

HINWEIS des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main: Schützen Sie sich vor der Betrugsmasche "Schockanruf / Falsche Polizeibeamte" Die Betrugsmasche ist perfide und gezielt darauf ausgerichtet, insbesondere ältere Menschen zu täuschen, um an ihr Erspartes zu gelangen. Die Täter arbeiten mit Schockmomenten, bauen vermeintliches Vertrauen auf und nutzen gezielt die Angst ihrer Opfer. Damit Sie nicht Opfer eines solchen Betrugs werden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Misstrauen ist der beste Schutz:

Die Polizei und / oder die Justiz wird Sie niemals telefonisch auffordern, Geld oder Wertsachen zu übergeben. In Deutschland gibt es keine Kautionshinterlegung! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch wenn die Anrufer behaupten, es handle sich um eine dringende Gefahrensituation.

- Prüfen Sie die Identität:

Geben Sie niemals persönliche Daten, Bankinformationen oder Informationen über Ihre Vermögensverhältnisse am Telefon preis. Hängen Sie auf und rufen Sie die 110 an, wenn Sie unsicher sind. Wählen Sie die Nummer selbst und nutzen Sie nicht die Rückruftaste, um sicherzustellen, dass Sie tatsächlich die Polizei erreichen.

- Keine Übergabe von Wertsachen:

Übergeben Sie niemals Geld, Schmuck oder andere Wertgegenstände an Unbekannte - auch nicht, wenn diese sich als Polizeibeamte oder Mitarbeiter der Justiz ausgeben. Sprechen Sie mit Vertrauenspersonen: Ziehen Sie Verwandte, Nachbarn oder Freunde hinzu, wenn Sie Zweifel haben. Lassen Sie sich von ihnen beraten, bevor Sie auf die Forderungen der Anrufer eingehen.

- Schützen Sie Ihre Mitmenschen:

Sprechen Sie insbesondere mit älteren Familienmitgliedern und Bekannten über diese Betrugsmasche, damit sie ebenfalls gewarnt sind. Wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten oder Opfer eines solchen Betrugs geworden sind, informieren Sie umgehend die Polizei. Gemeinsam können wir verhindern, dass weitere Menschen durch diese hinterlistige Masche geschädigt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell