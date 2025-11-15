PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251115 - 1178 Frankfurt - Nordend: Vermisstenmeldung

  • Bild-Infos
  • Download

Frankfurt (ots)

(ha) Seit Freitag dem 14. November 2025, 13:30 Uhr, wird der 23-jährige Neil Stephen A. aus Frankfurt am Main / Nordend-West vermisst.

Herr A. befindet sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand und kann wie folgt beschrieben werden:

   - 170 cm groß
   - schlanke Statur
   - braune, gelockte Haare
   - schwarzes T-Shirt
   - blaue Cord-Jacke mit weißem Innenfutter
   - grüne oder schwarze Hose
   - schwarze Lederschuhe

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Frankfurt am Main unter 069/755-10300 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen."

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

