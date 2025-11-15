Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251115 - 1178 Frankfurt - Nordend: Vermisstenmeldung
Frankfurt (ots)
(ha) Seit Freitag dem 14. November 2025, 13:30 Uhr, wird der 23-jährige Neil Stephen A. aus Frankfurt am Main / Nordend-West vermisst.
Herr A. befindet sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand und kann wie folgt beschrieben werden:
- 170 cm groß - schlanke Statur - braune, gelockte Haare - schwarzes T-Shirt - blaue Cord-Jacke mit weißem Innenfutter - grüne oder schwarze Hose - schwarze Lederschuhe
Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Frankfurt am Main unter 069/755-10300 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen."
