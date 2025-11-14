PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251114 - 1175 Frankfurt - Innenstadt: Polizei nimmt Bankräuber fest

Frankfurt (ots)

(yi) Was zunächst wie eine Geschichte aus früherer Zeit klingt, trug sich am gestrigen Donnerstag (13. November 2025) zu. Hierbei nahmen Polizeibeamte einen 33-Jährigen fest.

Demnach betrat der Tatverdächtige gegen 17:55 Uhr eine auf der Neue Mainzer Straße befindliche Bankfiliale und forderte einen Mitarbeiter auf, Geld zu übergeben. Als der Mitarbeiter der Forderung keine Folge leistete, zog der 33-Jährige ein Messer aus seiner Jackentasche, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Auch davon zeigte sich der Mitarbeiter wenig beeindruckt. Folglich flüchtete der Tatverdächtige ohne Raubgut in unbekannte Richtung.

Kurze Zeit später soll es Zeugen zufolge auf dem Goetheplatz in einer dortigen Bankfiliale gegen 18:40 Uhr zu einer ähnlichen Tat gekommen. Auch hierbei bedrohte der Mann einen Mitarbeiter zunächst verbal und verließ daraufhin die Filiale. Einem aufmerksamen Kunden kam das Verhalten des Mannes verdächtig vor, weshalb dieser die Bankfiliale nicht verließ und die Situation weiterhin beobachtete. Kurze Zeit später betrat der 33-Jährige erneut die Örtlichkeit, bedrohte unter Vorhalt eines Messers sowohl Kunden als auch den Bankmitarbeiter und verlangte die Herausgabe von Bargeld.

Mit einem Bargeldbetrag im unteren zweistelligen Bereich verließ der Räuber sodann die Bankfiliale. Der aufmerksame Kunde rief geistesgegenwärtig den Notruf, verfolgte den Tatverdächtigen aus sicherer Entfernung, ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen, und gab den Standort des Flüchtenden regelmäßig durch, sodass das Überfallkommando des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main schlussendlich den Mann festnahm. Das Tatmittel sowie das Raubgut stellten die Beamten sicher und brachten den Tatverdächtigen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 14:38

    POL-F: 251113 - 1173 Frankfurt - Rödelheim: Frau randaliert im Bus

    Frankfurt (ots) - (di) Eine Randaliererin in einem Linienbus beschäftigte gestern Vormittag (12. November 2025) die Frankfurter Polizei. Nachdem sie mehrere Personen bedroht und beleidigt sowie darüber hinaus eine Polizistin angegriffen hatte, wurde sie aufgrund ihres augenblicklichen Zustands in eine psychiatrische Abteilung gebracht. Nach ersten Mitteilungen zufolge fiel eine 49-Jährige gegen 10:45 Uhr in einem ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 14:37

    POL-F: 251113 - 1172 Frankfurt - Höchst: Reizgas in Schule

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Vormittag (12. November 2025) kam es gegen 10:20 Uhr zu einem Vorfall mit Pfefferspray in einer Schule in der Palleskestraße. Nach aktuellen Erkenntnissen versprühten bislang unbekannte Täter Reizgas im Bereich der Damentoilette im Erdgeschoss. Daraufhin klagten mehrere Kinder über Atemwegs- und Augenreizungen. Der Reizstoff breitete sich im gesamten Toilettenraum und in Teilen des davor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren