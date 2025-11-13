Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251113 - 1173 Frankfurt - Rödelheim: Frau randaliert im Bus

Frankfurt (ots)

(di) Eine Randaliererin in einem Linienbus beschäftigte gestern Vormittag (12. November 2025) die Frankfurter Polizei. Nachdem sie mehrere Personen bedroht und beleidigt sowie darüber hinaus eine Polizistin angegriffen hatte, wurde sie aufgrund ihres augenblicklichen Zustands in eine psychiatrische Abteilung gebracht.

Nach ersten Mitteilungen zufolge fiel eine 49-Jährige gegen 10:45 Uhr in einem Linienbus dahingehend auf, dass sie sich während der Fahrt lautstark schreiend vor dem Busfahrer aufbaute und ihm vorwarf, eine falsche Route zu fahren. Diesem Vorwurf folgten zudem Androhungen diverser Gewaltanwendungen.

Als sich daraufhin eine couragierte Passagierin dem Busfahrer zur Seite stellte und die Randaliererin ansprach, wurde sie selbst Ziel diverser Beleidigungen und der Androhung von Schlägen.

An der Haltestelle "Rödelheim Bahnhof" traf eine alarmierte Funkstreife auf die Passagierin sowie die 49-Jährige. Auch hier zeigte sich die Frau weiterhin renitent, missachtete die Anweisungen der Streife und trat zudem einer Beamtin gegen den Oberschenkel.

Da sich am Gemütszustand der Randaliererin nichts änderte und diese für keinerlei Kommunikation mehr zugänglich war, wurde sie aufgrund ihres Zustandes in einer psychiatrischen Abteilung vorgestellt. Strafverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs sowie Beleidigung und Bedrohung wurden ebenfalls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell