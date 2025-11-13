Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251113- 1171 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main: Versuchter Mord - Bezug zu Nr. 251028 - 1118

Frankfurt (ots)

Zügige Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main führen zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen.

Am Sonntag, den 26. Oktober 2025, kam es gegen 23:00 Uhr im Frankfurter Stadtteil Gallus zu einem Angriff auf einen 24-jährigen Geschädigten. Ein Täter schlug dem Geschädigten mit einem Baseballschläger wuchtig von hinten auf den Kopf und schlug und trat anschließend weiter auf dem am Boden liegenden Geschädigten ein. Die Mittäterin filmte die Tat und stellte ein Video davon ins Internet. Die Täter entwendeten dem Geschädigten Bargeld und ließen den schwer verletzten Geschädigten am Tatort zurück.

Durch umfangreiche Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen 20-jährigen Tatverdächtigen und eine 16-jährige Tatverdächtige. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main erließ das Amtsgericht Frankfurt am Main am 04. November 2025 Haftbefehl gegen die Tatverdächtigen wegen des Verdachts des versuchten Mordes, besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung.

Am frühen Morgen des 07. November vollstreckte die Frankfurter Polizei erfolgreich den Haftbefehl gegen beide Tatverdächtige und durchsuchte deren Wohnungen. Dabei konnten Mobiltelefone und sonstige Beweismittel sichergestellt werden. Die Tatverdächtigen befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen in dem Verfahren dauern an. Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

