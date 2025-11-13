Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251113 - 1172 Frankfurt - Höchst: Reizgas in Schule

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Vormittag (12. November 2025) kam es gegen 10:20 Uhr zu einem Vorfall mit Pfefferspray in einer Schule in der Palleskestraße.

Nach aktuellen Erkenntnissen versprühten bislang unbekannte Täter Reizgas im Bereich der Damentoilette im Erdgeschoss. Daraufhin klagten mehrere Kinder über Atemwegs- und Augenreizungen. Der Reizstoff breitete sich im gesamten Toilettenraum und in Teilen des davor gelegenen Flurs aus.

31 Kinder wurden durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt. Eine Person musste zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Es liegen derzeit keine Hinweise auf den Verursacher vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell