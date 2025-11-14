PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 251214 - 1174 Frankfurt-Zeilsheim: Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz (KCanG)

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nachmittag (13. November 2025) fiel einer Streifenbesatzung eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bechtenwaldstraße auf, da dort mehrere Fenster von Innen vollständig mit Cannabispflanzen zugestellt waren.

Nachdem die Wohnung lokalisiert worden war und sich der Verdacht des Verstoßes gegen das KCanG erhärtet hatte, klingelten die Beamten an der Tür, die jedoch nicht geöffnet wurde. Daraufhin erwirkten die Beamten über die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss beim Ermittlungsrichter.

In der Folge betraten die Polizeibeamten mithilfe eines Schlüsseldienstes die Wohnung, in der sie den 69-jährigen Bewohner schlafend antreffen konnten. Dieser erklärte, dass die Pflanzen nur für den Eigenkonsum gedacht seien. Die Polizei stellte insgesamt 17, teils zwei Meter hohe Cannabispflanzen sicher. Gegen den 69-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ob ihm bewusst war, dass nach dem neuen Konsumcannabisgesetz volljährige Personen am eigenen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt lediglich bis zu drei lebende Cannabispflanzen zum privaten Eigenkonsum anbauen dürfen, muss noch geklärt werden. Jede über diese Grenze hinausgehende Pflanze stellt einen Verstoß dar und kann strafrechtliche Folgen haben!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



