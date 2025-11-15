Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251115 - 1179 Frankfurt - Rödelheim: Sachbeschädigung durch Feuer an Schultoilette

Frankfurt (ots)

(ha) Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am gestrigen Freitagmittag (14. Oktober 2025) in einer Schule in Rödelheim mittels Feuer unter anderem einen Mülleimer. Der Täter begab sich nach aktuellen Erkenntnissen gegen 13:00 Uhr zunächst unbemerkt auf die Herrentoilette im Untergeschoss des Gebäudes und setzte dort ein Bruchstück einer OSB-Platte (sogenannte Pressspanplatte) in Brand. Es entstand eine Rauchentwicklung, das Stück konnte kurz darauf von einem Mitarbeiter gelöscht werden. Einige Minuten später setzte vermutlich derselbe Täter einen Mülleimer in der Herrentoilette im 2.Obergeschoss in Brand. Die anschließende Rauchentwicklung löste die Brandmeldeanlage aus und der Mülleimer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Verursacher hatte sich zu diesem Zeitpunkt schonunbemerkt entfernt. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich, Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell