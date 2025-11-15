Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251115 - 1181 Frankfurt - Nieder-Eschbach

Rödelheim: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti

Frankfurt (ots)

(ha) Am Freitag (15. Oktober 2025) bemerkten Mitarbeiter einer Schule In Nieder-Eschbach diverse Graffiti mit politischem Inhalt auf dem Dach des Gebäudes. Am Abend desselben Tages besprühten Unbekannte insgesamt vier nebeneinanderliegende Garagentore eines privaten Wohnobjektes in der Schenckstraße in Rödelheim.

In beiden Fällen ist unter anderem entweder der Schriftzug "Antifa" oder das von der Antifa genutzte Symbol des Buchstaben A in einem Kreis zu sehen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

