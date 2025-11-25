Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: ungewöhnliche Fundsache (abermalige Veröffentlichung mit Bild)

Wittlich (ots)

Aufgrund mehrfacher Nachfrage wird der Artikel abermals nun mit Bild der Sammelkarten veröffentlicht.

Die Karten gehören zu dem Spiel "The Gathering".

Am 24.11.2025 gegen 14:07 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Wittlich die Mitteilung über den Fund mehrerer Sammlerkarten eines Sammelkartenspiels.

Im Bereich der Wahlholzer Straße in Wittlich wurden diese in mehreren Kartons hinter dem Zaun des dortigen Geländes für Magen- und Darmgesundheit aufgefunden.

Die Karten befanden sich alle ordentlich sortiert und einzeln foliert in Sammlerkartons. Erfahrungsgemäß dürften diese Karten einen nicht zu unterschätzenden materiellen, aber meist noch höheren ideellen Wert aufweisen, so dass eine Entsorgung an beschriebener Stelle im Sinne einer Abfallbeseitigung als unwahrscheinlich anzusehen ist.

Eine mögliche strafbare Handlung konnte zunächst zwar nicht begründet, aber auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die beschriebenen Karten wurden sichergestellt.

Die vermeintliche Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur etwaigen Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell