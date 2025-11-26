PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl im Gewerbegebiet Weinsheim - Metallwaren, Werkzeuge und PKW entwendet

Weinsheim (ots)

In der Nacht des 26.11.2025 brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude im Gewerbegebiet Weinsheim ein.

Aus dem Gebäude wurden hochwertige Metallwaren, verschiedene professionelle Werkzeuge sowie ein kompletter Pkw entwendet. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden wird auf den mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich geschätzt.

Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gewerbegebiets beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Telefon: 06571-9152-0
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

