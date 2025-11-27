Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Geschädigter und Zeugen gesucht

Stadtkyll (ots)

Am 20.11.2025 ereignete sich in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Stadtkyll. Die Fahrerin eines dunklen Mercedes parkte aus einer Parklücke in der Prümer Straße, auf Höhe der Metzgerei Juchems, aus und touchierte hierbei einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten PKW. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort, stellte sich jedoch im Nachhinein der Polizei.

Der geschädigte Fahrzeugführer und mögliche Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

