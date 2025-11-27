PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Geschädigter und Zeugen gesucht

Stadtkyll (ots)

Am 20.11.2025 ereignete sich in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Stadtkyll. Die Fahrerin eines dunklen Mercedes parkte aus einer Parklücke in der Prümer Straße, auf Höhe der Metzgerei Juchems, aus und touchierte hierbei einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten PKW. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort, stellte sich jedoch im Nachhinein der Polizei.

Der geschädigte Fahrzeugführer und mögliche Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm

Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

