POL-HA: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hagen-Eilpe (ots)

Am 21.11.2025 gegen 18:52 Uhr kommt es auf der Eilper Str. in Fahrtrichtung Innenstadt zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 25jähriger Fahrzeugführer aus Oberhausen und ein 24jähriger Fahrzeugführer aus Hagen befahren die Eilper Str.. In Höhe der Einmündung Hasselstr. fährt der 25jährige auf den dortigen Rechtsabbiegerstreifen und beschließt, auf der Eilper Str. zu wenden. Hierbei übersieht er den auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Pkw des 24jährigen. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall der beiden Fahrzeuge wird der 24jährige leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung ist nicht notwendig. (AS)

