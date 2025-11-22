PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hagen-Eilpe (ots)

Am 21.11.2025 gegen 18:52 Uhr kommt es auf der Eilper Str. in Fahrtrichtung Innenstadt zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 25jähriger Fahrzeugführer aus Oberhausen und ein 24jähriger Fahrzeugführer aus Hagen befahren die Eilper Str.. In Höhe der Einmündung Hasselstr. fährt der 25jährige auf den dortigen Rechtsabbiegerstreifen und beschließt, auf der Eilper Str. zu wenden. Hierbei übersieht er den auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Pkw des 24jährigen. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall der beiden Fahrzeuge wird der 24jährige leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung ist nicht notwendig. (AS)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 22.11.2025 – 07:37

    POL-HA: Brand mehrerer Pkw

    Hagen-Herbeck (ots) - Auf einem Gelände einer Firma in der Straße Mühlenstück 9 in Hagen Herbeck kommt es am 22.11.2025 gegen 01:58 Uhr zu einem Pkw Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt es zu einem Brand an einem Pkw. Durch das Feuer werden drei weitere Pkw beschädigt. Personen kommen nicht zu Schaden. Das Feuer wird durch die Feuerwehr der Stadt Hagen gelöscht. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Hagen wird hinzugezogen. Die Ermittlungen, ob die ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 10:11

    POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen: Körperteile auf der A 45 gefunden - Zeugenaufruf: Wendendes Fahrzeug vor Kloster

    Hagen/Olpe/Waldsolms (ots) - Wie berichtet, fand die Polizei in der Nacht zu Montag (17.11.) die Hände einer 32-jährigen Frau auf der Fahrbahn der A 45. Ihr drei Monate altes Kind wurde bereits am Sonntag in Waldsolms (Hessen) unverletzt in einem Kinderwagen vor einem Kloster gefunden. Die Mordkommission der ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 09:20

    POL-HA: Handtaschenraub in Garenfeld - Opfer durch Glasflasche verletzt

    Hagen-Garenfeld (ots) - Am Mittwoch (19.11.2025) war eine 22-jährige Fußgängerin gegen 18:40 Uhr in der Straße Zur Feldlage unterwegs, als sie einen unbekannten Mann hinter sich bemerkte. Dieser rief der Geschädigten zunächst Beleidigungen zu und zog an der Handtasche der Geschädigten. Als die Geschädigte die Tasche festhielt, zog der Mann eine zerbrochene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren