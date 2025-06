Feuerwehr Bad Säckingen

FW Bad Säckingen: Hagelunwetter in Bad Säckingen: Feuerwehr stundenlang im Einsatz

Bad Säckingen (ots)

Bad Säckingen, 2. Juni 2025 - Ein schweres Hagelunwetter hat am gestrigen Abend zahlreiche Einsätze der Feuerwehr Bad Säckingen erforderlich gemacht. Gegen Abend zogen starke Gewitterzellen mit heftigem Hagelschlag über das Stadtgebiet und sorgten für erhebliche Schäden. Die Feuerwehr Bad Säckingen war mit sämtlichen Abteilungen mehrere Stunden im Dauereinsatz. Unterstützt wurde sie dabei vom Technischen Hilfswerk (THW), das zur Entlastung und Unterstützung hinzugezogen wurde. Die Einsatzkräfte arbeiteten bis kurz vor Mitternacht ununterbrochen, um die Folgen des Unwetters zu beseitigen. Im Mittelpunkt der Einsätze standen vollgelaufene Keller und andere Wasserschäden. In mehreren Fällen war Regenwasser durch beschädigte Dächer in Gebäude eingedrungen, was weitergehende Sicherungsmaßnahmen erforderlich machte. Das Auslösen einer Brandmeldeanlage während der Unwetterlage sorgte für die Einsatzkräfte für eine zusätzliche Belastung. "Der massive Hagelschlag hat innerhalb kurzer Zeit erhebliche Schäden verursacht. Dank der guten Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte konnten wir die Lage aber zügig unter Kontrolle bringen", so ein Sprecher der Feuerwehr Bad Säckingen.

